Из заблокированных iPhone мошенники могут снять деньги - предупреждают программисты

Исследователи из University of Birmingham и University of Surrey обнаружили возможность дистанционного снятия средств даже с заблокированных iPhone. Об этом сообщает ВВС.

Бесконтактный платеж - фото Visa

Программисты на практике продемонстрировали проведение несанкционированного платежа. При этом они использовали одну из функций Apple Pay платить бесконтактно через систему Visa, например, проходя через турникет метро. В таком случае у владельца iPhone нет необходимости его разблокировать, так как подключенная банковская карта работает в режиме "Express Transit". То есть, не используется ни Face ID, ни Touch ID, ни код доступа, а средства снимаются автоматически.

Взлом происходит следующим образом:

1) некое устройство размещается неподалеку от iPhone и сигнализирует, что нужно провести бесконтактную оплату;

2) одновременно на смартфоне условных "злоумышленников" запущено приложение Android для перехвата запроса iPhone к бесконтактному платежному терминалу;

3) так как iPhone считает, что взаимодействует с этим терминалом, его не нужно разблокировать для проведения платежа;

4) "транзакция" перехватывается преступниками и теряются средства.

Особенностью описанного способа взлома является то, устройство с Android не обязательно должен быть недалеко iPhone — оно может находиться даже на другом континенте. Кроме того, это означает, что таким способом могут быть потеряны средства с украденного и заблокированного телефона.

Пока описанный способ мошенничества продемонстрирован только в лабораторных условиях. Еще год назад исследователи об этом сообщили и Apple, и Visa. Однако в течение года ничего сделано не было, так как нарушение безопасности и дальше существует. Visa считает, что способ непрактичен и слишком громоздкий. Apple заявил BBC, что компанию беспокоит эта угроза и они надеются, что Visa проблему решит.

Пока же пользователям советуют при потере айфона блокировать Apple Pay и предупреждать Visa о немедленном прекращении платежей с карты.

Между тем в сети началось обсуждение нового дизайна Apple iPhone 14 , как раньше информировал портал "Комментарии".









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