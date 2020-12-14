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Google собирается похвастаться собственным складным смартфоном: что известно

Складные смартфоны станут новым трендом в 2021 году, Google пытается присоединиться к лидерам

сегодня, 17:27
Автор:

Павел Зинченко

Ожидается, что в 2021 году появятся складные смартфоны от многих крупных компаний, включая OPPO, Vivo, Xiaomi, Samsung. Аналитик дисплеев Росс Янг утверждает, что Google также выпустит свой первый складной смартфон в 2021 году.

Google собирается похвастаться собственным складным смартфоном: что известно

ФОТО: TechRadar

Сообщение о том, что компания Google выпустит в следующем году свой первый складной смартфон не стало сюрпризом, поскольку производитель Pixel уже довольно давно работает над складным смартфоном под кодовым названием "Паспорт". Будет интересно узнать, использует ли компания тот же брендинг Pixel для своих складных смартфонов. Сейчас мало известно о грядущем складном смартфоне Google, равно как и подробностей о складных смартфонах OPPO, Vivo и Xiaomi.

Однако благодаря Россу Янгу известно, что складные телефоны от OPPO, Vivo, Xiaomi и Google появятся во второй половине 2021 года. Аналитик дисплеев также пролил свет на грядущий складной смартфон Samsung. По его словам, южнокорейский технологический гигант выпустит как минимум три складных смартфона в 2021 году, включая Galaxy Z Flip Lite.

Ожидается, что помимо вышеупомянутых компаний, Apple также выпустит свой первый складной смартфон в следующем году. И можно с уверенностью предположить, что большинство из нас не сможет позволить себе складной телефон Apple.

Как сообщало издание "Комментарии", Google внесет серьезные ограничения в рекламу на YouTube. Компания объявила, что пользователи YouTube смогут в будущем избегать рекламы азартных игр и алкоголя, если они не хотят ее видеть. Эта функция будет внедряться для пользователей поэтапно, начиная с рекламы на YouTube в США, а затем постепенно Google планирует внедрить ее для Google Ads и YouTube во всем мире в начале 2021 года.


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Источник: https://mspoweruser.com/google-may-launch-its-foldable-smartphone-in-2021/#:~:text=Young%20is%20also%20claiming%20that,ever%20foldable%20smartphone%20in%202021.&text=The%20display%20analyst%20has%20also,including%20Galaxy%20Z%20Flip%20Lite.
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