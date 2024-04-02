Достаточно 10 минут: Топ-10 телефонов с самой быстрой зарядкой

В условиях современного мира, где быстрота и эффективность стали ключевыми факторами в выборе технологий, потребители все чаще обращают внимание на параметры зарядки мобильных устройств.

Рынок смартфонов 2024 года отметился значительным прогрессом в технологиях быстрой зарядки, позволяя пользователям снизить время, необходимое для восстановления энергии их гаджетов. В контексте этих инноваций портал Gizchina представил рейтинг самых быстрых зарядок смартфонов актуального года, где особого внимания заслуживают модели брендов Xiaomi, Realme, iQOO и OnePlus.

Абсолютным лидером в этой номинации стал Realme GT 5, представленный в сентябре 2023 года. Этот смартфон доступен в двух вариантах, отличающихся мощностью зарядки – 150 Вт и чрезвычайные 240 Вт. С такой зарядкой Realme GT 5 способен зарядиться с нуля до полной емкости менее чем за 10 минут, при этом первые 20% энергии скапливаются всего за 80 секунд.

За ним следует Redmi Note 12 Explorer с 210-ваттной зарядкой и аккумулятором на 4300 мАч, что позволяет полностью зарядить устройство за 11 минут. Третье место занимает iQOO 11S с адаптером мощностью 200 Вт, необходимые для полной зарядки батареи в течение 15 минут.

Следует отметить, что топ-10 моделей рейтинга, включая iQOO 10 Pro, Red Magic 9 Pro, OnePlus 10T, Realme GT Neo 3, Red Magic 7 Pro, Motorola Edge 40 Pro и другие модели от Xiaomi и Oppo, нуждаются в полной зарядке меньше чем 30 минут. Такие показатели делают их гораздо более привлекательными по сравнению с моделями iPhone, которые пока остаются с максимальной мощностью зарядки 30 Вт, что требует минимум 2 часа для полной зарядки.

Напомним, что аналитики выделили основные тенденции рынка смартфонов на 2024 год, с акцентом на лучшие бюджетные модели Android . Они нашли три смартфона, отличающиеся на фоне других своими возможностями и стоимостью, предлагая потребителям наилучшее соотношение.

Лучшие смартфоны с очень быстрой проводной зарядкой