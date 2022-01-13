Дия.Подпись без гимнастики для шеи: как ее создать за пару секунд



















Электронную Дия.Подпись в смартфоне теперь можно сгенерировать удобнее и проще. Об этом сообщают в пресс-службе Минцифры.



Приложение Дия, фото из открытых источников

Цифровая подпись необходима украинцам для того, чтобы скреплять важные документы, контракты. Пользоваться ею могут украинцы, имеющие биометрический заграничный или украинский паспорт в "Дии".

"С сегодняшнего дня мы обновили продукт. Теперь не нужно двигать головой, а нужно один всего моргнуть глазами. И все — документ подписан. Например, у меня есть документ по аренде квартиры. Я хочу подписать его с собственником квартиры, чтобы арендовать жилье. Не надо встречаться физически, а можно подписать его онлайн и отправить владельцу квартиры", - подчеркнул министр.

Для того чтобы воспользоваться Дия.Подписью, нужно войти в приложение "Дия" и на сервис для создания подписей ca.diia.gov.ua. На сервисе нажать "Доверительные услуги" / Подписать документ / Дия.Подпись. После этого генерируется QR-код. Затем зайти в сервис для считывания QR-кодов в приложении "Дия". Там открывается функционал для подписи с окном для считывания движений лица. Нужно моргнуть глазами и ввести код для Дия.Подпись.

Параллельно процесс авторизации происходит на портале "Дия". После этого нужно загрузить документ и нажать "Подписать". Чтобы наложить подпись на документ, нужно повторить все действия, начиная со сканирования QR-кода и тогда документ подпишется. Теперь в приложении будет хранится история подписания документов.

"Знаю много кейсов, когда люди регистрировались в общежитии, подписывались онлайн через Дия.Подпись. Или регистрировали в садик ребенка через подпись документов, бизнес подписывал контракты таким образом. Много разных кейсов было", - добавляет Федоров.

Также Министр отметил, что сейчас они работают над десятком новых услуг.

Как сообщал портал "Комментарии", некоторые документы в приложении "Дия" приравняли к бумажным.

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