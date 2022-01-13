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Дия.Подпись без гимнастики для шеи: как ее создать за пару секунд

Дия.Подписью теперь можно подписывать документы, моргнув глазами

сегодня, 18:33
Автор:

Козлова Альбіна
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Электронную Дия.Подпись в смартфоне теперь можно сгенерировать удобнее и проще. Об этом сообщают в пресс-службе Минцифры.

Дия.Подпись без гимнастики для шеи: как ее создать за пару секунд

Приложение Дия, фото из открытых источников

Цифровая подпись необходима украинцам для того, чтобы скреплять важные документы, контракты. Пользоваться ею могут украинцы, имеющие биометрический заграничный или украинский паспорт в "Дии".

"С сегодняшнего дня мы обновили продукт. Теперь не нужно двигать головой, а нужно один всего моргнуть глазами. И все — документ подписан. Например, у меня есть документ по аренде квартиры. Я хочу подписать его с собственником квартиры, чтобы арендовать жилье. Не надо встречаться физически, а можно подписать его онлайн и отправить владельцу квартиры", - подчеркнул министр.

Для того чтобы воспользоваться Дия.Подписью, нужно войти в приложение "Дия" и на сервис для создания подписей ca.diia.gov.ua. На сервисе нажать "Доверительные услуги" / Подписать документ / Дия.Подпись. После этого генерируется QR-код. Затем зайти в сервис для считывания QR-кодов в приложении "Дия". Там открывается функционал для подписи с окном для считывания движений лица. Нужно моргнуть глазами и ввести код для Дия.Подпись.

Параллельно процесс авторизации происходит на портале "Дия". После этого нужно загрузить документ и нажать "Подписать". Чтобы наложить подпись на документ, нужно повторить все действия, начиная со сканирования QR-кода и тогда документ подпишется. Теперь в приложении будет хранится история подписания документов.

"Знаю много кейсов, когда люди регистрировались в общежитии, подписывались онлайн через Дия.Подпись. Или регистрировали в садик ребенка через подпись документов, бизнес подписывал контракты таким образом. Много разных кейсов было", - добавляет Федоров.

Также Министр отметил, что сейчас они работают над десятком новых услуг.

Как сообщал портал "Комментарии", некоторые документы в приложении "Дия" приравняли к бумажным.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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