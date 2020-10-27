Apple выпустит айфон нового поколения

Не успела компания Apple выпустить долгожданный iPhone 12, инсайдеры в компании раскрыли подробности выхода следующей модели смартфона. Об этом пишет издание ITech.

Сообщается, что будущие iPhone 13 снабдят однокристальной системой Apple A15 Bionic — это будет следующее поколение телефонов, говорят инсайдеры. Apple A15 Bionic будет производиться с использованием 5-нанометрового технологического процесса N5P силами компании TSMC. А ее массовое производство должно начаться в третьем квартале следующего года. Apple будет делать все для того, чтобы избежать каких-либо задержек. В этом году компании пришлось отложить запуск iPhone из-за проблем с поставками, вызванными пандемией коронавируса.

Напомним, презентация новой серии смартфонов iPhone 12 состоялась 13 октября в режиме онлайн. Известно, что предыдущая прошла в сентябре, а эту вынуждены были перенести на целый месяц из-за пандемии коронавируса. Линейка состоит из четырех совершенно новых моделей: iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Макс Вайнбах, сетевой инсайдер, на своей странице в Твиттере рассказывает о возможностях новых гаджетов. Он поделился информацией о том, что, чтобы ускорить Face ID, Apple планирует использовать "алгоритм динамического зонирования". На iPhone 12 mini, у которого экран будет 5,4 дюймов, вырез Face ID будет уменьшен.



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