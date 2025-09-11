Apple изменила рекламу iPhone Air в Корее из-за противоречивого жеста о пенисе

Apple вынуждена была адаптировать рекламную кампанию iPhone Air в Южной Корее. Причиной стал крохотный жест рукой, о котором большинство людей не задумываются. Однако в Корее он может иметь некоторый подтекст, связанный с мужскими половыми органами.

9 сентября Apple провела презентацию новой линейки iPhone 17, в том числе iPhone Air. Однако американский техногигант убрал из корейской рекламы iPhone Air жест "щипка", демонстрировавший тонкость нового смартфона. В глобальной кампании это движение символизирует изящество и сверхтонкий дизайн гаджета. Однако в Южной Корее такой жест приобрел скандальную репутацию.

Реклама iPhone Air в Южной Корее и других странах

Противоречивый жест отсутствует на сайте Apple в Южной Корее с презентацией iPhone Air

В Корее жест с большим и указательным пальцами, почти касающимися друг друга, ассоциируют с радикальным феминистическим сообществом Megalia. Он используется для насмешки над мужской анатомией, в частности размера полового органа.

Megalia "логотип", использующий жест как антимужской символ

Символ считается провокативным и вызывает негативную реакцию среди части общества. Именно поэтому Apple решила удалить это движение рукой.

Это не первый случай, когда бренды в Южной Корее сталкиваются с критикой из-за "щипающего" символа. В 2021 году несколько крупных компаний, в частности GS25, BBQ, Kyochon и Musinsa, отозвали свои рекламные материалы и публично извиняться после жалоб. Похожая ситуация повторилась в 2024 году с Renault Korea. Компания оказалась под шквалом критики после видео, где сотрудники делали этот жест. Ролик пришлось удалить, а компании просить прощения.

