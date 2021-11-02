Apple добавит функцию для спасения жизни владельца гаджета: полезна ли она для украинцев

В Apple будут модернизировать гаджеты, фото из открытых источников

В компании Apple заявили, что будут обновлять свои гаджеты и в следующем году. В частности, добавят новую функцию для "умного" телефона. Таким образом, часы, смартфоны и другие гаджеты получат функцию совершения автоматического звонка в экстренную службу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о том, что в гаджете встроят новые датчики. Среди которых акселерометр, измеряющий гравитационную силу и ускорение. Такие акселерометры уже имеются в смартфонах, однако они будут усовершенствованы для того, чтобы регистрировать изменения в окружающей среде в опасных ситуациях. К примеру, пользователь телефона едет в авто и попадает в аварию, тогда телефон, оценив полученные данные о гравитации и ускорении движения, будут автоматически дозваниваться в экстренные службы — на линию "911".



В компании называют новую функцию "обнаружения сбоев". Разработчики уже в 2021 году протестировали встроенные датчики в этих устройствах. Согласно исследованию, датчики фиксировали более 10 миллионов сбоев и вызвали экстренные службы. В Apple Watch были встроены датчики движения в 2018 году, которые определяли, падает ли человек или идет в нормальном положении. Если человек не отвечал на вопрос "все ли в порядке", часы вызвали 911. В этом году компания добавила к новейшей версии операционной системы iPhone функцию, оценивающую устойчивость пользователей при ходьбе.

Пока это лишь анонс введения новейших функций в устройствах, которые выпускает компания. Поэтому будет ли эта функция модернизирована для других стран мира, кроме США, не сообщается. Ведь пользователи продукции Apple в Украине не смогут позвонить на 911. Поэтому требуется переформатирование под горячие правительственные линии в каждой стране в отдельности.



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