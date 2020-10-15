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Главная Новости IT игры Йо-хо-хо, и бутылка рома: Civilization 6 получит "пиратский" режим
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Йо-хо-хо, и бутылка рома: Civilization 6 получит "пиратский" режим

Игроки будут сражаться между собой, а также проти эскадр под руководством искусственного интеллекта

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Разработчики игры Civilization 6 работают над очередным обновлением, которое будет бесплатным для всех геймеров. Об этом сообщает gagadget.

Йо-хо-хо, и бутылка рома: Civilization 6 получит "пиратский" режим

Civilization 6 получит новый режим

С новым патчем в Civilization 6 появится режим о пиратах. Студия Firaxis призналась, что разрабатывала дополнение с оглядкой на дизайнера Сида Мейера, поскольку игра считается одной из главных в его карьере. Все же режим разрабатывался с учетом особенностей Civilization 6, и точного повторения идей Сида Мейера ожидать не стоит.

Пиратский сценарий в Civilization 6 будет иметь как одиночное прохождение, так и кооперативное до четырех игроков. Поиграть можно будет за одну из четырех фракций пиратов, которые отличаются между собой активными и пассивными умениями. К тому же геймерам будут доступны реликвии с бонусами. В море "пираты" столкнуться с кораблями Британии, Испании, Франции и Голландии под управлением искусственного интеллекта, которые не дадут чувствовать себя спокойно на морских просторах. 

Разработчики также заново продумали систему восстановления кораблей. В оригинальной Civilization судна можно чинить только на территории дружественных городов. Поскольку у пиратов нет собственных поселений, Firaxis придумали некий другой способ восстановления.

Третье бесплатное обновление для Civilization 6 выйдет уже 22 октября, и вместе с пиратским режимом привнесет правки в баланс.

Как сообщало издание "Комментарии", Civilization 6 получит интересное дополнение.


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