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Главная Новости IT игры Новые фракции и лидеры: Civilization 6 получит интересное дополнение
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Новые фракции и лидеры: Civilization 6 получит интересное дополнение

Особенностью нового дополнения станет режим «Трагические века»

сегодня, 17:49
Автор:

Павел Зинченко

Игра Civilization 6 получила сезонный абонемент, который студия Firaxis Games будет наполнять контентом до марта 2021 года. Maya & Gran Colombia на пару с Ethiopia уже вышли, а в сентябре геймеров ждет третье дополнение — Byzantium & Gaul. Об этом сообщает gagadget.

Новые фракции и лидеры: Civilization 6 получит интересное дополнение

Благодаря сентябрьскому обновлению, Civilization 6 получит новый режим под названием "Трагические века". Он будет активирован в начале кампании и обеспечит элемент неожиданности. В режиме "Трагические века" с каждой новой эрой цивилизации будут погружаться или в Золотой или в Темный век, получая соответствующие бонусы или штрафы.

Во время перехода в одну из этих эпох, перед игроками появятся темные или золотые политики. Не потраченные очки эры при переходе в Золотой век будут конвертироваться в очки верности. В свою очередь, при переходе в Темный век некоторые города сразу же поднимут восстание и станут независимыми.

На масштабы этих явлений будет влиять выбранная сложность. На низком уровне при переходе в Темный век ИИ теряет больше городов, на самом высоком уровне сложности все наоборот. Вместе с новым режимом в игре появится: Византия и Галлия с соответствующими новыми лидерами; два новых чуда света; новый скрипт карты — "Высокогорье".

Дополнение будет доступно 24 сентября для владельцев сезонного пропуска New Frontier Pass, а также для отдельной покупки. Для запуска "Трагического века" требуется наличие Rise and Fall или Gathering Storm.

Как сообщало издание "Комментарии", Call of Duty стала жертвой крупной утечки.


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