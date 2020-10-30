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Всех с Хеллоуином: Google представил игру специально к празднику

Игроки смогут спасти "Академию волшебных кошек" от сил зла

сегодня, 16:31
Автор:

Павел Зинченко

Google вернул на свою домашнюю страницу культовую игру Doodle "Академия волшебных кошек" для более веселого празднования Хэллоуина в условиях изоляции. Об этом сообщает Gadget 360.

Всех с Хеллоуином: Google представил игру специально к празднику

Google представит игру к Хеллоуину

В игре, которая была выпущена в 2016 году, есть кошка по имени Момо, которая выполняет миссию "спасти свою школу магии" от "злых духов". Помимо игры Doodle, Google добавила персонажей Хэллоуина в дополненную реальность (AR). Google Assistant в США также получает приложение с загадками на жуткую тематику, чтобы сделать этот Хэллоуин забавным для людей, не выходящих из дома из-за вспышки коронавируса.

В игре Magic Academy Doodle пользователи смогут сражаться с духами в виртуальном мире Момо. Игра состоит из четырех различных уровней и доступна для входа через домашнюю страницу Google в течение следующих 48 часов в регионах, включая Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Россию, Великобританию и США, а также в других местах, где широко отмечается Хэллоуин.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Play начнет сравнивать игры и приложения.


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