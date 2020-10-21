Всегда быть в тренде: еще одна игра получила королевскую битву

Компания Bandai Namco подключилась к новому популярному тренду, и вслед за Nintendo выпустила собственную королевскую битву Pac-Man Mega Tunnel Battle. Об этом сообщает gagadget.

Pac-Man получит королевскую битву

В Pac-Man Mega Tunnel Battle может принять участие 64 "пакмана", а главной задачей, по классике, остается продержаться в живых дольше всех. Каждый игрок получает по класическому лабиринту, который нужно зачистить, а также возможность проникать на уровни других пользователей. Чтобы увеличить шансы на победу, противникам можно пакостить, съедая полезные бонусы или даже самого персонажа.

Pac-Man Mega Tunnel Battle также получила интеграцию с Twitch. Благодаря этому зрители могут влиять на ход игры, мешая или помогая стримеру.

Появится Pac-Man Mega Tunnel Battle уже в следующем месяце, 17 ноября, по цене 20 долларов, но в первую очередь для Stadia. Релиз на других платформах пока не ожидается, но проект, вероятно, окажется только временным эксклюзивом. Уже 27 октября игра получит "демку" с двумя режимами, которые будут доступны пользователям Stadia.

Как сообщало издание "Комментарии", Call of Duty готовит необычный ивент к Хэллоуину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!