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Всегда быть в тренде: еще одна игра получила королевскую битву

Пользователи Twitch смогут вмешиваться в ход королевской битвы Pac-Man Mega Tunnel Battle

сегодня, 18:21
Автор:

Павел Зинченко

Компания Bandai Namco подключилась к новому популярному тренду, и вслед за Nintendo выпустила собственную королевскую битву Pac-Man Mega Tunnel Battle. Об этом сообщает gagadget.

Всегда быть в тренде: еще одна игра получила королевскую битву

Pac-Man получит королевскую битву

В Pac-Man Mega Tunnel Battle может принять участие 64 "пакмана", а главной задачей, по классике, остается продержаться в живых дольше всех. Каждый игрок получает по класическому лабиринту, который нужно зачистить, а также возможность проникать на уровни других пользователей. Чтобы увеличить шансы на победу, противникам можно пакостить, съедая полезные бонусы или даже самого персонажа.

Pac-Man Mega Tunnel Battle также получила интеграцию с Twitch. Благодаря этому зрители могут влиять на ход игры, мешая или помогая стримеру.

Появится Pac-Man Mega Tunnel Battle уже в следующем месяце, 17 ноября, по цене 20 долларов, но в первую очередь для Stadia. Релиз на других платформах пока не ожидается, но проект, вероятно, окажется только временным эксклюзивом. Уже 27 октября игра получит "демку" с двумя режимами, которые будут доступны пользователям Stadia.

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