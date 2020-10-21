Зомби и тыквенные головы: Call of Duty готовит необычный ивент к Хэллоуину

Игра Call of Duty Warzone поддалась всеобщему настроению и поэтому организует собственное мероприятие на Хэллоуин. Об этом сообщает gagadget.

Call of Duty готовится к Хэллоуину

Ивент "Призраки Верданска" начнется 20 октября и будет продолжаться до 3 ноября. С началом мероприятия в королевской битве Warzone появится режим Zombie Royale. Оперативники будут превращаться в зомби после гибели. В новом обличии игроки потеряют возможность использовать оружие, но зато начнут быстро бегать, высоко прыгать и наносить повышенный урон в ближнем бою.

Кроме того в некоторых районах Верданська будут расположены сундуки с припасами. В них геймеры смогут обнаружить новые чертежи и различные элементы кастомизации, а если не повезет, то "скример".

В Modern Warfare добавят режим Onslaughter, где два отряда сражается за костюм джаггернаута с тыквенной головой. Для фанатов снайперских винтовок появился режим TDM Snipers Only. Вместо собственных классов, геймерам придется выбирать из пяти заранее подготовленных, где основное оружие — "снайперка".

Как сообщало издание "Комментарии", Activision показала трейлер нового сезона Call of Duty.

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