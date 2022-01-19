Война между двумя крупнейшими игровыми компаниями мира: сделка Microsoft ставит перед Sony вызов

Покупка Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard может представлять серьезную угрозу для Sony. Об этом сообщает CNN.

Microsoft – фото из открытых источников

Акции производителя консоли PlayStation, главного конкурента Microsoft Xbox, упали почти на 13% в Токио в среду после того, как Microsoft объявила о сделке на сумму около 70 миллиардов долларов. По данным поставщика данных Refinitiv, это было самое плохое падение курса акций Sony с 2008 года.

Microsoft и Sony десятилетиями конкурировали с итерациями своих консолей Xbox и PlayStation, часто привлекая видеогеймеров эксклюзивными названиями и функциями.

Microsoft уже владеет успешными франшизами, такими как Halo, но сделка Activision Blizzard добавит в свою библиотеку популярные сериалы, включая Call of Duty и World of Warcraft, а также почти 400 миллионов активных игроков ежемесячно.

В результате транзакции Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по доходу, после Tencent и Sony, говорится в заявлении компании.

"Консольные войны разворачиваются. Sony будет иметь огромный вызов, чтобы выстоять в этой войне на истощение ", – пишет Амир Анварзаде, рыночный стратег Asymmetric Advisors, в исследовательской записке.

Согласно последнему отчету о доходах компании, почти 30% дохода Sony приходится на игры и сетевые услуги. По словам аналитика Morningstar Research Казунори Ито, инвесторы могут быть озабочены тем, что Sony проигрывает Microsoft в игровом контенте, особенно если некоторые из названий Activision станут эксклюзивными для систем Microsoft.

"Приобретение эксклюзивного игрового контента является ключевым", — сказал Казунори Ито CNN Business в среду, отметив, что игровая индустрия находится в состоянии "переходного периода".

Во вторник, 18 января, Microsoft заявила, что имеет более 25 миллионов подписчиков Game Pass и "предложит столько игр Activision Blizzard, сколько сможет" в версиях сервиса для Xbox и ПК.

Как сообщали ранее "Комментарии", американская компания Microsoft сообщила о покупке одного из крупнейших издателей видеоигр.

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