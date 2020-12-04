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Главная Новости IT игры В новогодний выпуск World of Tanks пожалует особый гость: кто же это
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В новогодний выпуск World of Tanks пожалует особый гость: кто же это

Чак Норрис будет раздавать игрокам задания, а затем присоединится к экипажу лучшего из них

сегодня, 19:14
Автор:

Павел Зинченко

Компания Wargaming объявила о новогоднем мероприятии в World of Tanks. В нем примет участие никто иной, как Чак Норрис.

В новогодний выпуск World of Tanks пожалует особый гость: кто же это

ФОТО: Gagadget.com

Мероприятие начнется 9 декабря. Зайдя в World of Tanks, игроки обнаружат, что их ангары перебрались из лесной поляны в зимний горный городок. Кроме того геймеры найдут под елкой свой первый подарок — немецкую премиум ПТ-САУ IV уровня Pz. Sfl. IC со 100%-м экипажем и слотом в Ангаре.

Специальным гостем в рамках мероприятия будет Чак Норрис, который приготовил для игроков задания и специальный сюрприз. Каждый день Норрис будет выдавать сложные боевые задачи. За их выполнение "танкисты" будут получать соответствующие награды.

Долгожданные скидки на покупку исследуемой техники также вернутся. Они будут открываться постепенно по мере выполнения заданий. Первая скидка на покупку исследуемой техники II уровня будет доступна после успешного выполнения двух задач.

Тот, кто выполнит большую часть заданий от Чака Норриса, сможет завербовать его, как командира экипажа. Персонаж получает сразу три умения: "Шестое чувство", "Ремонт", "Боевое братство", а в придачу к этом один свободный слот.

Получая опыт и зарабатывая "Малые коробки", геймеры будут открывать украшения для города, которые украсят праздничную атмосферу: чем ярче и веселее выглядит Ангар, тем выше будет атмосфера. Когда она вырастит до IV уровня, первая снегурочка придёт в ваш Ангар. По мере увеличения Новогодней атмосферы, к ней присоединятся еще три снегурочки, и "танкисты" будут получать от одной из них каждый день по одному подарку.

Новогоднее мероприятие в World of Tanks будет продолжаться до 11 января 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", World of Tanks Blitz получила крупное обновление.


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Источник: https://gagadget.com/games/66618-novyij-god-slegendoj-vworld-oftanks-zaglyanet-chak-norris-szadaniyami-ipodarkami-dlya-tankistov/
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