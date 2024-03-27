В известной видеоигре теперь можно ходить по Майдану Независимости: что еще привлекает

В одной из самых популярных онлайн-игр мира Fortnite от Epic Games появилась отдельная карта, подробно воспроизводящая столичный Майдан Независимости. К тому же, для всех желающих появилась возможность помочь отстроить Прибужскую амбулаторию на Николаевщине, пострадавшую из-за российских обстрелов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

В Fortnite появился Майдан Незалежности. Фото из открытых источников

Теперь в игре есть #TheDonationMap, где подробно воспроизведен Майдан Независимости. Пользователи могут "гулять" по Майдану Независимости в Fortnite и таким образом помогать восстановить амбулаторию в реальной жизни. карта представляет уникальную систему донатов. Игроку достаточно просто играть на ней, выполнять игровые задания и каждая секунда, проведенная на этой карте, будет превращаться в донат, который будет направлен на помощь в восстановлении Украины.

Чем больше времени игрок проведет на карте, тем больше денег поступит на восстановление заведения через UNITED24.

"Все собранные средства будут направлены на восстановление амбулатории первичной медико-санитарной помощи в Прибужском, Николаевская область. Эта клиника станет средством решения неотложных медицинских потребностей, возникающих у жителей регионов, приближенных к линии фронта", — отметили в United24.

Доступ к карте может получить любой желающий, для этого достаточно в соответствующем разделе игры ввести код "1992-2531-2170".

"Спасибо, что присоединились к Карте донатов. Не стесняйтесь исследовать, приобщаться к активностям и развлекаться столько, сколько пожелаете", — говорится в описании карты.

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