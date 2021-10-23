В FIFA 22 уже успели сыграть жители более чем 200 стран мира: рекордная статистика за всю историю серии

Сегодня компания Electronic Arts Inc. (EA) отмечает 22 дня с момента выхода FIFA 22. В этом году в новую часть знаменитой серии футбольных игр уже сыграли жители 200+ стран по всему миру, проведя 2,1 млрд. матчей за все время и по 89 млн. матчей в среднем за день. В целом пользователи находились в игре уже больше 46 трлн. минут, что эквивалентно 87,8 млн годам непрерывной игры, и забили 5 млрд. голов.

FIFA 22. Фото: EA









Более 17 000 игроков, 700+ команд, 90+ стадионов и 30+ лиг: FIFA 22 — это игра, в которой игроки смогут принять участие в таких знаковых турнирах и лигах, как "Лига Чемпионов УЕФА", "Лига Европы УЕФА", новая "Лига конференций УЕФА", "КОНМЕБОЛ Кубок Либертадорес", "Южноамериканский кубок КОНМЕБОЛ", "Английская Премьер-лига", "Бундеслига", "Ла Лига".





"Развитие нашей глобальной платформы продолжается беспрецедентными темпами, а фантастическое сообщество игроков впечатляет, как никогда раньше. Мы не собираемся останавливаться, и продолжим дарить самый реалистичный футбольный опыт поклонникам этого спорта по всему миру. Благодаря сотням партнерских лицензий, включая “Английскую Премьер-лигу”, “Бундеслигу”, “Ла Лигу”, “Лигу Чемпионов УЕФА”, “КОНМЕБОЛ Кубок Либертадорес”, у нас есть уникальная возможность создавать самую аутентичную в мире интерактивную футбольную платформу, которая позволяет 150 миллионам игроков по всему миру быть ближе к любимым лигам, клубам и игрокам", - Дэвид Джэксон, вице-президент бренда EA Sports FIFA.

2,1 миллиона игроков уже создали 3,1 миллиона собственных клубов с помощью функции "Создание клуба" в режиме FIFA 22.





В режиме "Клубы Профи" пользователи сыграли больше 57,7 миллиона матчей и создали более 326 тысяч женских аватаров.





В режиме VOLTA FOOTBALL игроки создали 1,5 миллиона персонализированных аватаров и провели более 21 миллионов матчей. Больше 11,2 миллиона пользователей приняли участие в аркадных играх для составов.





FIFA 22 вышла 1 октября 2021 года. Технология нового поколения HyperMotion преобразила игровой процесс на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и Stadia. Глубокие изменения и нововведения затронули все режимы игры, включая аркадные турниры VOLTA FOOTBALL и "Героев FUT" в FIFA Ultimate Team.

FIFA 22 разработана студиями EA Vancouver и EA Romania и уже доступна по всему миру на игровых консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S, на ПК в цифровых магазинах Origin и Steam, в Stadia, на PlayStation 4 и Xbox One. Издание FIFA 22 Legacy Edition будет доступно на портативной консоли Nintendo Switch.

Для справки: Electronic Arts (ЕА) разрабатывает и выпускает игры, игровые материалы и сетевые сервисы для подключенных к интернету игровых систем, мобильных устройств и ПК.

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