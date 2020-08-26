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Ubisoft представила военную RPG с интересными персонажами

Игра Tom Clancy’s Elite Squad получит персонажей, которые известны по другим шутерам и RPG

сегодня, 18:31
Автор:

Павел Зинченко

Компания Ubisoft активно заваливает геймеров мобильными играми и теперь вышла Tom Clancy’s Elite Squad. Об этом сообщает gagadget.

На этот раз геймеры получили не тактический шутер или стелс-экшен, а полноценную "военную RPG". Игровой процесс заключается в создании собственной команды из знаменитых персонажей вселенной Tom Clancy’s и сражениях с отрядами противника. Игрок получит возможность собрать в рамках одного отряда героев и злодеев из Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, H.A.W.X и EndWar.

Ubisoft представила военную RPG с интересными персонажами

Геймерам не прийдется обеспечивать бойцов экипировкой, оружием и повышать их уровень. В бою они сражаются сами, но без участия командира не могут проводить особые атаки и маневры. Кроме сюжетной кампании игра предлагает сражаться на "Аренах", выполнять задания "Ежедневных операций" и принимать участие в местных событиях.

Подписчики Google Play и App Store имеют к Tom Clancy’s Elite Squad бесплатный доступ. Также есть возможность купить ящики с материалами за реальные деньги.


Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft порадует геймеров ремейком популярной игры.


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