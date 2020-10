Сюжет однообразен: игра Watch Dogs Legion получила первые отзывы критиков

Игра Watch Dogs Legion еще не добралась до релиза, но журналисты уже успели оценить игру и опубликовали свои отчеты. Об этом сообщает gagadget.

Watch Dogs Legion получила оценки критиков

Самой высокооцененной версией Watch Dogs Legion оказалось издание для Xbox One. Ее рейтинг на Metacritic составляет 78 баллов. PS4 версия получила только 72 балла. В общих чертах оценки Watch Dogs: Legion выглядят так: VGC — 100; Game Informer — 90; Game Rant — 80; PC Gamer — 80; Attack of the Fanboy — 70; PCGamesN — 70; Screen Rant — 60.

Как пишет IGN, возможность завербовать каждого жителя Лондона выглядит весьма интересной. Большинство прохожих не обладают особыми умениями, но среди них есть агенты с более интересными и полезными в бою навыками. Каждій даст игроку какое-либо задание в качестве платы за вступление в отряд. Игроку непременно прийдется куда-то пробраться и что-то взломать.

Сам сюжет журналист сравнил с "Черным зеркалом", но вот автору PC Games N история показалась слишком бесхребетной. Сценаристы намеревались поднять сложные вопросы и критиковать определенные социальные устои, но далеко это не заходит.

Кроме того, журналист VG247 отметил, что миссии довольно скучны. Задания следуют одинаковому сценарию, и меняется только обстановка и действующие лица. И даже когда игрок завершает задание, игра может подкинуть случайных противников, чтобы тот не расслаблялся.

