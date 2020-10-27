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Новые карта и персонаж: что появится в новом сезоне Apex Legends

Седьмой сезон игры Apex Legends появится уже в начале следующего месяца

сегодня, 18:02
Автор:

Павел Зинченко

Седьмой сезон игры Apex Legends уже практически готов к выходу, и компания Respawn рассказала, чего следует ожидать геймерам от следующего крупного обновления. Об этом сообщает gagadget.

Новые карта и персонаж: что появится в новом сезоне Apex Legends

Обновления седьмого сезона Apex Legends

На этот раз геймеры будут приземляться уже на новую карту — Олимпус. Respawn воздержалась от демонстрации локации целиком, а только показала одно изображение с описанием для затравки. Судя по ним, новым местом битвы станет заброшенный небесный город с аномальными зонами и обрывами.

Разработчики обратили внимание игроков на то, что Олимпус — большая карта. Именно поэтому в игре появится транспорт для быстрого перемещения всех участников команды.


Также появится легендарный персонаж. В бой вступает Горизонт (Horizon), которая смогла избежать поглощения черной дырой и возвратилась на родную планету с целью сдержать обещание. Способностей героини Respawn не раскрыла, но, если верить описанию, Горизонт способна совершать манипуляции с гравитацией.

Седьмой сезон Apex Legends стартует уже 4 ноября на игровых консолях PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах вместе с выходом игры в Steam.

Как сообщало издание "Комментарии", в Apex Legends появится новый уникальный боец.


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