Становись боссом и владей Чикаго: геймеров ожидает новая криминальная стратегия

Игра Empire of Sin выйдет 1 декабря на игровых консолях PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также PC. Об этом сообщает gagadget.



Empire of Sin переносит геймеров в 1920-е годы, когда "сухой" закон уже стал нормальным явлением в Чикаго. Игрокам предстоит выбрать одного из криминальных авторитетов, включая Аль Капоне, Стефани Сент-Клер и Голди Гарно, и создать свою преступную империю. Развивать бизнес-возможности можно вполне мирными подпольными барами и казино, но иногда все же прийдется хвататься за оружие во время пошаговых столкновений между бандами.

Игра Empire of Sin имеет ряд важных особенностей, которые следует знать.

Ролевая игра: можно выбрать одного из четырнадцати боссов, созданных на основе реальных и вымышленных гангстеров, и основать мощнейшую преступную организацию времен "сухого" закона.

Управление империей: Понадобится небывалая деловая хватка, чтобы взять под контроль теневую экономику Чикаго. Нужно будет с умом распоряжаться подпольными барами, казино и многим другим.

Пошаговые бои: Создайте свою банду и бросьте ее в пошаговый бой для защиты своей территории и захвата чужой.

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