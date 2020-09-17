kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

10850.98

ETH/USD

380.67

LTC/USD

48.45

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Появился первый геймплей ремейка игры Demon’s Souls
commentss НОВОСТИ Все новости

Появился первый геймплей ремейка игры Demon’s Souls

Игра Demon’s Souls получила обновление, но окружение и враги не сильно изменились

сегодня, 18:17
Автор:

Павел Зинченко

На прошедшем мероприятии PlayStation Showcase компания Sony продемонстрировала геймплей ремейка игры Demon’s Souls для PlayStation 5. Об этом сообщает gagadget.

Появился первый геймплей ремейка игры Demon’s Souls

Геймеры увидели локацию в Болетарии. Несмотря на улучшенную графику звуки и анимации, окружение осталось узнаваемым, как и каноничные враги. Во время короткого ролика главный герой воскресает из мертвых, уничтожает группу рыцарей и нежити, а также разводит костер. Закончился геймплейный ролик трагично — искатель приключений погиб в сражении с первым же боссом, а на экране показалась культовая "You Died".

Самолично умирать и зажигать костры в ремейке Demon’s Souls станет возможным уже в ноябре 2020 года. Игра выйдет одновременно с PlayStation 5, а также может попасть на персональные компьютеры.

Опасения появились после того, как в оригинальном трейлере Demon’s Souls Sony указала, что игра является временным эксклюзивом и также будет доступна на компьютерах. Так или иначе, после трансляции компания "перезалила" ролик уже без информации о выходе проекта на других платформах.


Как сообщало издание "Комментарии", игра Sekiro: Shadows Die Twice переживет очередные обновления.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!