Появился первый геймплей ремейка игры Demon’s Souls

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Павел Зинченко
На прошедшем мероприятии PlayStation Showcase компания Sony продемонстрировала геймплей ремейка игры Demon’s Souls для PlayStation 5. Об этом сообщает gagadget.
Геймеры увидели локацию в Болетарии. Несмотря на улучшенную графику звуки и анимации, окружение осталось узнаваемым, как и каноничные враги. Во время короткого ролика главный герой воскресает из мертвых, уничтожает группу рыцарей и нежити, а также разводит костер. Закончился геймплейный ролик трагично — искатель приключений погиб в сражении с первым же боссом, а на экране показалась культовая "You Died".
Самолично умирать и зажигать костры в ремейке Demon’s Souls станет возможным уже в ноябре 2020 года. Игра выйдет одновременно с PlayStation 5, а также может попасть на персональные компьютеры.
Опасения появились после того, как в оригинальном трейлере Demon’s Souls Sony указала, что игра является временным эксклюзивом и также будет доступна на компьютерах. Так или иначе, после трансляции компания "перезалила" ролик уже без информации о выходе проекта на других платформах.
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