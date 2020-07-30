Геноцид боссов и взаимопомощь: игра Sekiro: Shadows Die Twice переживет очередные обновления

В октябре Sekiro: Shadows Die Twice получил большое обновление с онлайн-функциями и новыми испытаниями. Об этом сообщает gagadget.

Обновление добавит в игру возможность отправлять сообщения с подсказками в миры других геймеров. Пользователь может записать 30-секундный отрывок с действием или написать сообщение, чтобы помочь в прохождении сложных участков другим пользователям. Если совет окажется полезным и игрок поставит ему лайк, то персонаж создателя подсказки восстановит здоровье.

Появятся и два новых режима: Reflection of Strength и Gauntlet of Strength. Оба предложат игрокам сразиться с уже побежденными боссами в серии последовательных битв, в которых противники появляются один за другим. Умерев в режиме Gauntlet, игроку придется начинать забег заново.

Отправиться на геноцид боссов стоит ради двух из трех новых обликов — Tengu и Old Ashina Shinobi. Третий костюм можно получить за прохождение основной кампании.

Выйдет обновление уже 29 октября 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony подготовила две бесплатных игры для PlayStation 4.

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