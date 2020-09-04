Стали известны системные требования игры Crysis Remastered

До релиза игры Crysis Remastered осталось две недели. В связи с этим разработчики рассказали о системных требованиях, чтобы подготовить к этому событию геймеров, которые будут играть на компьютерах. Об этом сообщает издание gagadget.

Учитывая требуемые характеристики, Crysis может оказаться бенчмарком для компьютеров. Чтобы запустить игру на минимальных настройках, понадобится Core i5-3450, 8 ГБ ОЗУ и GeForce GTX 1050 TI. Игрокам, которые хотят играть на полную мощность и оценить все особенности Crysis, следует обзавестись компьютером с Core i5-7600k, GeForce GTX 1660 TI и 12 ГБ ОЗУ.

Как бы то ни было, Crysis запустится только на 64-битной Windows 10, а также требует поддержку DirectX 11 и 20 ГБ свободного места на диске.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10 (64-бит);

Процессор: Intel Core i5-3450 или AMD Ryzen 3;

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti або AMD Radeon RX 470 (4 ГБ для роздільної здатності 1080p);



DirectX 11;

ОЗУ: 8 ГБ;

Место на диске: 20 ГБ.

Рекомендуемые системные требования

ОС: Windows 10 (64-бит);

Процессор: Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX Vega 56 (8 ГБ для разрешения 4K);

DirectX 11;

ОЗУ: 12 ГБ;

Место на диске: 20 ГБ.

Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft порадует геймеров ремейком популярной игры.

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