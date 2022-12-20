США наложили рекордный штраф на гиганта индустрии. Какие причины

Более полумиллиарда долларов должна выплатить китайская компания Epic Games, создавшая игру Fortnite, из-за недостаточной безопасности и незаконной практики возврата средств. Гигант промышленности согласился с наложенными санкциями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNBC.



Китайская компания видеоигр получила рекордный штраф. Фото из открытых источников

Общий штраф Федеральной торговой комиссии США составляет 520 млн. долларов, что является рекордом за свою историю комиссии. Штраф разделен на две части.

Первая часть штрафа для Epic Games касается интуитивно не понятной системе управления, во время которой можно случайно совершить покупку, таким образом игроки могли потери сотни миллионов долларов. Потому американское агентство наложило запрет на Epic взимать плату с игроков без их согласия.

Интересно, что Федеральная торговая комиссия считает, что разработчики Fortnite должны были усложнить жертвам процесс возврата средств, даже угрожая им пожизненным запретом. За такие нарушения Epic Games должны заплатить 245 млн. долларов.

Второй штраф в 275 млн долларов китайскому гиганту индустрии видеоигр придется заплатить за нарушение COPPA (Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете). В Epic Games знали, что в их игру играют люди до 13 лет и ничего не делали, чтобы защитить их от вредных ситуаций. Настройки конфиденциальности по умолчанию в Fortnite позволили игре собирать данные пользователей младше 13 лет и позволять им использовать текстовый и голосовой чат.

Epic Games согласилась на условия Федеральной торговой комиссии США и выплатит рекордный штраф в размере 520 млн долларов.

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