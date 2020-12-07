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Создатели For Honor представили трейлер нового сезона

Ubisoft представили первый сюжетный трейлер нового сезона For Honor, игра будет доступна на новых игровых консолях

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

10 декабря начнется новый сезон в средневековом многопользовательском боевике For Honor. Ранее был выпущен трейлер, посвященный Грифону — 29-му бойцу игры, вооруженному двуручным топором. И вот разработчики из Ubisoft представили первый сюжетный трейлер.

Создатели For Honor представили трейлер нового сезона

ФОТО: IGN.com

На видео показан непростой путь Грифона через все основные фракции игры, а на заднем плане слышны его слова, адресованные желающим противостоять Ордену Горкоса: "Кто-то думает, что они сражаются ради власти или справедливости или даже мира. Но правда в том, что это просто красивые слова, за которые не стоит умирать. Я? Я просто рад, что все еще могу бороться и дышать. Но и здесь повезло гораздо меньше. Если вам кажется, что в этом хаосе вас никто не слышит, или вы больше не можете терпеть эту боль, или если я вас раньше подводил, то я скажу так: я снова здесь, чтобы все делать правильно. Я буду сражаться до смерти и буду сражаться за тебя".

Хотя Орден Горкоса все еще силен, битва еще не окончательно проиграна: когда Грифон присоединится к альянсу, фракции получат шанс победить и остановить распространение порчи.


Ubisoft еще не раскрыла контент и функции, которые будут включены в Mayhem. Однако уже известно, что обновление добавит новые функции в игру на консолях следующего поколения: PS5, Xbox Series X и Series S. Помимо 60 кадров / с, следует ожидать следующих функций: улучшенные отражения на воде; повышенная прорисовка деталей на расстоянии; более высокое разрешение теней; улучшенная фильтрация текстур; разрешение 4K (Xbox Series X, PS5) или 1080p (Xbox Series S).

Напомним, что For Honor была выпущена 14 февраля 2017 года на ПК (теперь доступна в Steam, Uplay и Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

Как сообщало издание "Комментарии", игра For Honor пополнится новыми мощными бойцами.


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Источник: https://phonemantra.com/for-honors-new-season-of-mayhem-story-trailer-released/
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