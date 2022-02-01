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Sony покупает студию Bungie: что изменится в мире игр после этого соглашения

Стоимость сделки составляет 3,6 миллиарда долларов

сегодня, 11:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что покупает студию Bungie за 3,6 миллиарда долларов. Bungie известна по игровым франшизам Halo и Destiny. Это одни из самых известных и успешных в мире франшиз. Об этом сообщает издание "Медуза", передает портал "Комментарии".

Sony покупает студию Bungie: что изменится в мире игр после этого соглашения

Sony покупает студию Bungie. Фото из открытых источников

"Студия, несмотря на соглашение, оставит независимость и предыдущее руководство", — заявили в Bungi.

В компаниях также рассказали, что после сделки Bungie не будет обязана выпускать свои игры только на PlayStation и в дальнейшем сможет самостоятельно выбирать, для каких устройств создавать свои игры. Поэтому любителей игр уверяют, что их продукты будут в дальнейшем оставаться доступными на платформах, где присутствуют и сейчас.

Bungie надеятся, что это соглашение даст им основу, чтобы быстрее расти за счет возможностей Sony и команды Sony Playstation.

Студия Bungie была основана в 1991 году. Спустя 9 лет она вошла в корпорацию Microsoft. В 2007 году разработчики стали независимыми и уже в 2010 году заключили сотрудничество на 10 лет с Activision Blizzard. Вместе они создали известный проект Destiny.

Сейчас в Sony планируют и в дальнейшем покупать игровые студии. Ведь крупным компаниям выгодно поглощать игровые студии – таким образом строится система, оптимизируются расходы и растут доходы. Рынок игр ежегодно вращает 200 миллиардов долларов. По данным Reuters, за прошлый год игровой рынок заключил сделок и инвестиций на сумму в 150 миллиардов долларов.

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Источник: https://meduza.io/news/2022/02/01/sony-kupila-studiyu-bungie-sozdavshuyu-seriyu-igr-halo-i-destiny
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