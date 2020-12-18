Слишком много ошибок: CD Projekt забрала Cyberpunk 2077 на доработку

Sony забрала игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation и предложила геймерам возмещение. Игроки жаловались, что Cyberpunk 2077 изобилует ошибками и глюками и подвержен сбоям. Ранее на этой неделе разработчики игры CD Projekt Red предложили возмещение за игру. Компания также обязалась выпустить патчи для улучшения Cyberpunk 2077. Неясно, когда Sony Interactive Entertainment (SIE) планирует вернуть игру в PlayStation Store.

ФОТО: The South African

"SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов, поэтому мы начнем предлагать полный возврат средств всем игрокам, купившим Cyberpunk 2077 через PlayStation Store", — заявили в компании.

По сюжету игры Cyberpunk 2077 геймеры живут в преступном мире, где они могут заплатить за улучшение своего тела с помощью технологий. Первоначально она была "анонсирована" в 2012 году, но затем была повторно анонсирована в 2018 году, а затем представлена с огромной помпой — и появлением Киану Ривза — в июне 2019 года.

Проблемы с глюками и сбоями в основном возникали на старых консолях, таких как PS4 и Xbox One. Сообщалось о проблемах, включая скачкообразную частоту кадров и разрывы экрана, но пользователи новейших версий консолей их не испытывали. CD Projekt Red заявляет, что ей "следовало уделить больше внимания тому, чтобы игра работала лучше" на этих консолях. Компания заявляет, что выпустит исправления для решения проблем в январе и феврале.

Ранее студия CD Projekt Red подверглась критике со стороны фанатов, когда она объявила, что сотрудникам придется работать сверхурочно, чтобы закончить игру — известную в индустрии как "кранч". Ранее она обещала не предъявлять подобных требований к своему персоналу.

Как сообщало издание "Комментарии", Xbox выпустила лимитированную консоль One X в дизайне Cyberpunk 2077.

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