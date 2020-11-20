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Скучать не прийдется: геймеры получат новые бесплатные игры

Геймеры получат бесплатно космическую сагу и приключенческий экшен с необычной боевой системой

сегодня, 19:17
Автор:

Павел Зинченко

В Epic Games Store стартовала очередная раздача бесплатных игр. На этой неделе "эпики" приняли решение подарить геймерам Elite Dangerous и The World Next Door.

Скучать не прийдется: геймеры получат новые бесплатные игры

Геймеры получат новые игры

Elite Dangerous представляет собой космическую ММО. Геймеры получат доступ 400 миллиардов звездных систем Млечного Пути. Они получат возможность исследовать их в мультиплеерном режиме или закрытом лобби в полном одиночестве. В целом в Elite Dangerous будет чем заняться. Например изучением планет и выполнением миссий от фракций. Сражения с другими игроками также входят в комплект. Есть возможность и просто собирать ресурсы на продажу.


Пользователи EGS также могут заполучить The World Next Door — приключенческий экшен с необычной боевой системой. Играть прийдется за девочку-подростка, которая оказалась в магическом мире Эмрис и прилагает невероятных усилий, чтобы попасть назад на Землю.


Обе игры на данный момент уже доступны для бесплатного скачивания в Epic Games Store. Они останутся таковыми до 26 ноября.

Как сообщало издание "Комментарии", Epic Games создала видеочат для популярной игры.


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Источник: https://gagadget.com/66385-vyihodnyie-naprostorah-mlechnogo-puti-epic-games-store-darit-kosmicheskuyu-mmo-elite-dangerous/
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