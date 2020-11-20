Скучать не прийдется: геймеры получат новые бесплатные игры

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Павел Зинченко
В Epic Games Store стартовала очередная раздача бесплатных игр. На этой неделе "эпики" приняли решение подарить геймерам Elite Dangerous и The World Next Door.
Геймеры получат новые игры
Elite Dangerous представляет собой космическую ММО. Геймеры получат доступ 400 миллиардов звездных систем Млечного Пути. Они получат возможность исследовать их в мультиплеерном режиме или закрытом лобби в полном одиночестве. В целом в Elite Dangerous будет чем заняться. Например изучением планет и выполнением миссий от фракций. Сражения с другими игроками также входят в комплект. Есть возможность и просто собирать ресурсы на продажу.
Пользователи EGS также могут заполучить The World Next Door — приключенческий экшен с необычной боевой системой. Играть прийдется за девочку-подростка, которая оказалась в магическом мире Эмрис и прилагает невероятных усилий, чтобы попасть назад на Землю.
Обе игры на данный момент уже доступны для бесплатного скачивания в Epic Games Store. Они останутся таковыми до 26 ноября.
Как сообщало издание "Комментарии", Epic Games создала видеочат для популярной игры.
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