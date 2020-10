SEGA празднует 60-летие: геймеры смогут получить неожиданный подарок

Компания SEGA в 2020 году отмечает свое 60-летие. Празднество не ограничилось обычной распродажей. Геймеры получат от компании несколько подарков. Об этом сообщает gagadget.

SEGA подарит геймерам игры

Relic Entertainment, создатели игры Company of Heroes, выпустят танковый шутер с видом сверху Armor of Heroes. Проект имеет девять режимов, кооператив для четырех игроков и даже мультиплеерный "смертельный бой". 16 октября в Steam выйдет и небольшой shoot-'em-up Endless Zone от студии Amplitude. Геймеры также смогут бесплатно забрать Streets Of Kamurocho — beat-'em-up в духе Streets of Rage 2 с героями серии игр Yakuza.

Главной изюминкой бесплатных игр станет релиз прототипа перезапуска Golden Axe под названием Golden Axed. SEGA Studios Australia пытались освежить серию для современной аудитории, но в 2013 году прекратила существование. Тем не менее, команда успела создать часть игры, и геймеры насладятся игрой в рамках празднования 60-летия SEGA. Следует обратить внимание, что праздничная серия не задержится в Steam на долго, и уже 19 октября игры пропадут с полок.

Ко всему SEGA запустила и распродажу игр в Steam. Со скидкой можно забрать такие игры, как Persona 4 Golden, Company of Heroes 2, Vanquish и другие проекты издателя.

Как сообщало издание "Комментарии", SEGA намеревается перезапустить легендарный файтинг.

