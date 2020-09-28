SEGA намеревается перезапустить легендарный файтинг

Virtua Fighter — это название, которое хорошо известно в мире файтингов. Несмотря на это серия не получала крупных новых выпусков уже много лет. Похоже, что теперь это изменится, потому что компания SEGA объявила, что Virtua Fighter возвращается в большем масштабе, чем просто копии мини-консоли SEGA от Figma. Об этом сообщает Game Rant.

В этом году на Tokyo Game Show издатель представил новый проект Virtua Fighter с упором на киберспорт. Это было сделано с помощью нового трейлера и сообщения в Twitter.

"Золотой стандарт игр наконец вернулся в киберспорт! Анонсируем киберспортивный проект Virtua Fighter X! Virtua Fighter, первая в мире трехмерная игра-файтинг 1993 года, будет перезагружена в Японии в честь 60-летия SEGA. Cледите за новостями об этом!"

Между тем, в самом трейлере просто представлены различные ролики игроков, соревнующихся на турнирах, за которыми следует краткий обзор нового рендера талисмана сериала Акиры Юки. Можно предположить, что речь идет о совершенно новой игре Virtua Fighter, возможно, даже долгожданную Virtua Fighter 6, но прямо сейчас SEGA сообщает весьма расплывчатую информацию, поэтому еще неизвестно, как именно этот киберспортивный проект будет перезагружать Virtua Fighter.

Как бы то не было, любой новый Virtua Fighter будет приветствоваться фанатами, которые хотят, чтобы Virtua Fighter была перезапущена. Поскольку с момента выхода последней версии Virtua Fighter 5 прошло восемь лет, можно с уверенностью сказать, что они ждали достаточно долго.

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