SEGA намеревается перезапустить легендарный файтинг

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Павел Зинченко
Virtua Fighter — это название, которое хорошо известно в мире файтингов.
Несмотря на это серия не получала крупных новых выпусков уже много лет. Похоже,
что теперь это изменится, потому что компания SEGA объявила, что Virtua Fighter
возвращается в большем масштабе, чем просто копии мини-консоли SEGA от Figma.
Об этом сообщает Game
Rant.
В этом году на Tokyo Game Show издатель представил новый проект Virtua
Fighter с упором на киберспорт. Это было сделано с помощью нового трейлера и
сообщения в Twitter.
Между тем, в самом трейлере просто представлены различные ролики
игроков, соревнующихся на турнирах, за которыми следует краткий обзор нового
рендера талисмана сериала Акиры Юки. Можно предположить, что речь идет о
совершенно новой игре Virtua Fighter, возможно, даже долгожданную Virtua
Fighter 6, но прямо сейчас SEGA сообщает весьма расплывчатую информацию,
поэтому еще неизвестно, как именно этот киберспортивный проект будет
перезагружать Virtua Fighter.
Как бы то не было, любой новый Virtua Fighter будет приветствоваться
фанатами, которые хотят, чтобы Virtua Fighter была перезапущена. Поскольку с
момента выхода последней версии Virtua Fighter 5 прошло восемь лет, можно с
уверенностью сказать, что они ждали достаточно долго.
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