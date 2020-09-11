Rainbow Six Siege будет доступна на новых игровых консолях

Компания Ubisoft официально подтвердила, что игра Rainbow Six Siege появится на игровых консолях Xbox Series X и Series S, а также PlayStation 5. Об этом сообщает издание gagadget.

Разработчики не сообщают об улучшении графики или дополнительных визуальных эффектах, но обновиться необходимо ради поддержки 120 FPS и разрешения 4K с динамическим масштабированием.

Игра будет доступна уже в этом году, и при переходе на новое поколение в рамках одного и того же бренда владельцы "Осады" для PS4 и Xbox One получат обновление без дополнительной платы. Кроме того, сохранится прогресс и внутриигровой контент.

Ubisoft также сообщила, что версии игры для игровых консолей текущего и следующего поколений будут совместимы, и обладатели устройств одного бренда смогут играть в команде.

Компания также напоминает, что третий сезон пятого года Operation Shadow Legacy уже стартовал на приставках PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах. С обновлением в игру добавят Сэма Фишера с позывным Zero, а также обновят карту Шале и введут систему меток 2.0.

Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft представила военную RPG с интересными персонажами.

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