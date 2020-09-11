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Rainbow Six Siege будет доступна на новых игровых консолях

Разработчики не сообщают подробностей о грядущих обновлениях Rainbow Six Siege

11 сентября 2020, 18:04
Автор:

Павел Зинченко

Компания Ubisoft официально подтвердила, что игра Rainbow Six Siege появится на игровых консолях Xbox Series X и Series S, а также PlayStation 5. Об этом сообщает издание gagadget.

Rainbow Six Siege будет доступна на новых игровых консолях

Разработчики не сообщают об улучшении графики или дополнительных визуальных эффектах, но обновиться необходимо ради поддержки 120 FPS и разрешения 4K с динамическим масштабированием.

Игра будет доступна уже в этом году, и при переходе на новое поколение в рамках одного и того же бренда владельцы "Осады" для PS4 и Xbox One получат обновление без дополнительной платы. Кроме того,  сохранится прогресс и внутриигровой контент.

Ubisoft также сообщила, что версии игры для игровых консолей текущего и следующего поколений будут совместимы, и обладатели устройств одного бренда смогут играть в команде.

Компания также напоминает, что третий сезон пятого года Operation Shadow Legacy уже стартовал на приставках PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах. С обновлением в игру добавят Сэма Фишера с позывным Zero, а также обновят карту Шале и введут систему меток 2.0.

Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft представила военную RPG с интересными персонажами.


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