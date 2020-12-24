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Популярный сайт назвал худшие игры уходящего года

Оценивались игры, которые вышли с 1 января по 15 декабря 2020 года

сегодня, 18:26
Автор:

Павел Зинченко

Ежегодно игровая пресса формирует интересные списки главных релизов, называя лучшие игры уходящего года. Администрация популярного сайта Metactic избрала свой собственный путь и решила пойти против системы, рассказав о худших играх, которые были выпущены в 2020 году.

Популярный сайт назвал худшие игры уходящего года

ФОТО: GameMAG

Для списка худших выбрали проекты, которые вышли с 1 января по 15 декабря 2020 года. Главным критерием стало наличие не менее семи отзывов. Так что уже совсем откровенный ширпотреб в данный список не попал. Также стоит обратить внимание, что список составляли на основе отзывов прессы, так что Warcraft 3 Reforged или консольная Cyberpunk 2077, которые получили плохие пользовательские оценки, в антитоп не попали.

Зато из громких имен в списке оказались Fast & Furious Crossroads (от Bandai Namco) и The Elder Scrolls: Blades (от Bethesda). Первую раскритиковали за плохое управление и отсутствие глубины, а "мобильные свитки" — за гринд и однообразие.

Худшие игры Metacritic:

Tiny Racer (Switch);

XIII Remake (Xbox One);

Dawn of Fear (PS4);

Fast & Furious Crossroads (PC);

Arc of Alchemist (Switch);

Remothered: Broken Porcelain (PC);

Tamarin (PS4);

Street Power Soccer (PS4).

Как сообщало издание "Комментарии", некоторые видеоигры могут быть запрещены в УкраинеЗаместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков сообщил, что правительство Украины намеревается рассмотреть вопрос введения цензуры относительно определенных компьютерных игр. Более того, для этого уже создан соответствующий "действенный механизм". Причиной такого решения заместитель министра назвал защиту национальных интересов государства.


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Источник: https://gagadget.com/games/66986-metacritic-nazval-igryi-2020-goda-otkotoryih-luchshe-derzhatsya-podalshe/
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