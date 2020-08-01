Перезапуск игры Battletoads на современные платформы подходит к концу

Перезапуск игры Battletoads для современных платформ наконец обзавелся датой релиза, которую ждать осталось совсем недолго. Об этом сообщает gagadget.

В новом трейлере RARE показали немного игрового процесс Battletoads, и сообщили, что выйдет игра уже 20 августа. Проект захватит игровую консоль Xbox One, персональные компьютеры (будет доступна в Steam), а также с первого дня появится в Xbox Game Pass.

Геймеры получат beat 'em up о культовых жабах с мультяшной графикой и кооперативом на троих. Согласно сюжету, герои объединятся с давним врагом, чтобы вместе противостоять новой угрозе. Судя по трейлеру, игроков ждут не только бесконечные драки, но и секции с гонками на байках и платформинг.





Подписчики Xbox Game Pass уже могут предзагрузить игру на персональный компьютер или Xbox One, а в Steam появились системные требования игры:



Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: Pentium G620

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 650 или AMD R7 250x

DirectX: Версии 11

Место на диске: 15 ГБ

Рекомендуемые

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Phenom II x4 965

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 650 Ti или AMD R7 260

DirectX: Версии 11

Место на диске: 15 ГБ

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