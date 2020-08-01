Перезапуск игры Battletoads на современные платформы подходит к концу

Язык
BTC/USD
11524.88
ETH/USD
354.54
LTC/USD
58.87
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Павел Зинченко
Перезапуск игры Battletoads для современных платформ наконец обзавелся датой релиза, которую ждать осталось совсем недолго. Об этом сообщает gagadget.
В новом трейлере RARE показали немного игрового процесс Battletoads, и сообщили, что выйдет игра уже 20 августа. Проект захватит игровую консоль Xbox One, персональные компьютеры (будет доступна в Steam), а также с первого дня появится в Xbox Game Pass.
Геймеры получат beat 'em up о культовых жабах с мультяшной графикой и кооперативом на троих. Согласно сюжету, герои объединятся с давним врагом, чтобы вместе противостоять новой угрозе. Судя по трейлеру, игроков ждут не только бесконечные драки, но и секции с гонками на байках и платформинг.
Подписчики Xbox Game Pass уже могут предзагрузить игру на персональный компьютер или Xbox One, а в Steam появились системные требования игры:
Минимальные
ОС: Windows 10
Процессор: Pentium G620
Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
Видеокарта: Nvidia GTX 650 или AMD R7 250x
DirectX: Версии 11
Место на диске: 15 ГБ
Рекомендуемые
ОС: Windows 10
Процессор: AMD Phenom II x4 965
Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
Видеокарта: Nvidia GTX 650 Ti или AMD R7 260
DirectX: Версии 11
Место на диске: 15 ГБ
Как сообщало издание "Комментарии", Sony подготовила две бесплатных игры для PlayStation 4.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости