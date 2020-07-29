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Главная Новости IT игры Обновления и подарки геймерам: как Blizzard отмечает день рождения известной космической стратегии
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Обновления и подарки геймерам: как Blizzard отмечает день рождения известной космической стратегии

StarCraft II дожила до юбилейного дня рождения и получила целый ряд полезных функций и обновлений

сегодня, 02:20
Автор:

Павел Зинченко
Обновления и подарки геймерам: как Blizzard отмечает день рождения известной космической стратегии

StarCraft II дожила до юбилейного десятого дня рождения, в честь которого Blizzard решила выпустить большое обновление для всех компонентов игры. Об этом сообщает gagadget.

Все миссии, включая задания дополнения Nova Covert Ops, получили новые достижения. Геймеры, которые выполнят все "ачивки" получат комментатора Стоуна.

Редактор StarCraft II также получил пару нововведений. В длинном списке новшеств нашлось место возможностям, вроде Редактора данных, Аккумулятора, Реакциям на уровне игрока и так далее. Мододелам советуем ознакомиться с полным списком.

В "Игротеке" появилась отдельная вкладка для пользовательских кампаний, которые теперь поддерживают переход с одной карты на другую в сюжетных заданиях. В разделе также появились кампании, которые раньше были доступны только в оффлайн-режиме. К тому же мододелы теперь смогут создавать приключения с кооперативом.

Кооперативный режим обзавелся системой "Таланты авторитета". Как только игрок прокачивает командира до максимального уровня, то можете сбросить прокачку и набирать прогресс заново. За каждый цикл дают талант авторитета.

Из прочих улучшений стоит отметить таймер до начала боя, так что теперь партия не будет начинаться сразу после загрузки. В разделе "Своя игра" теперь дают выбрать сервер, что пригодится организаторам турниров.

Blizzard также будет дарить комментатора White-Ra за вход в StarCraft II с 27 июля по 10 августа. Разработчики также решили опубликовать цикл рассказов о каждой представленной в игре расе. Ко всему StarCraft II можно приобрести со скидкой.

Как сообщало издание "Комментарии", персонажи игры Destiny 2 получат новую суперспособность.


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