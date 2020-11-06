Новая Battlefield: чего следует ожидать геймерам

Разработка игры Battlefield 6 уже стартовала, и первые результаты радуют как DICE, так и руководство Electronic Arts.

Что известно о Battlefield 6

Во время общения с инвесторами генеральный директор EA Эндрю Уилсон рассказал, что релиз следующей Battlefield произойдет во время зимних праздников 2021 года. По его словам DICE готовит "ранее невиданного масштаба игру", а благодаря появлению новых консолей PS5 и Series X разработчики сможет предоставить геймерам по-настоящему новый опыт следующего поколения.

"DICE создает нашу следующую игру Battlefield с невиданным ранее масштабом. Технические преимущества новых консолей позволяют командам реализовать видение нового поколения для франшизы", — сообщил Уилсон.

Первые утечки рассказывают, что в Battlefield 6 геймеры окажутся на полях битв современной войны, а мультиплеерные карты смогут принять 128+ игроков.

Уилсон также рассказал, что DICE уже проводят внутренние игровые тесты, и первопроходцы дают "позитивные отзывы". Запуск проекта планируется зимой 2021 года, а что касается анонса, то его следует ожидать весной.

Как сообщало издание "Комментарии", известная онлайн-игра прошла через множество правок.

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