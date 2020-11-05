Ничего не будет по старому: известная онлайн-игра прошла через множество правок

Компания Blizzard представила сегодня крупное обновление 18.6.1 для игры Hearthstone. Разработчики не станут добавлять новый контент, но внесут множество правок в баланс карт для режимов "Дуэли" и "Поля сражений". Некоторые из них станут сильнее, а другие наоборот будут ослаблены.

Hearthstone получит обновления

Самым главным обновлением является удаление Нефариана из списка доступных героев для "Полей сражений". Кроме того, теперь геймеры будут реже сталкиваться с элементалями в своих матчах. "Огонек таверны" Раканишу теперь дает возможность выбрать существо, которое получит характеристики, равные уровню таверны.

"Портал в Сон" Изера теперь после каждого обновления дополнительно добавляет дракона в таверну Боба. Одновременно с этим "Взлом таверны" Тесс Седогрив после патча будет обновлять таверну Боба и заполнять ее войсками противника, который был перед этим. Галакронд "Алчность Галакронда" больше не замораживает существо, а его стоимость снизили до нуля. Самоцвет-кристалл теперь дает на 1 кристалл маны больше на первых двух ходах.

Напомним также, что уже 17 ноября выйдет дополнение, которое носит название "Ярмарка безумия". С приходом обновления в Hearthstone появится 135 новых карт, новое свойство "Порча", а также режим игры "Дуэли".

Как сообщало издание "Комментарии", Blizzard сворачивает поддержку знаменитой игры.

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