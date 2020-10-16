Компания Blizzard сворачивает поддержку знаменитой игры

Герои старой эпохи продолжают нас покидать. На этот раз компания Blizzard объявила, что прекращает активную поддержку игры StarCraft 2. Об этом сообщает gagadget.

StarCraft 2 теряет платные дополнения

Октябрь не станет временем прощания фанатов с StarCraft 2. Проект продолжит существовать, но Blizzard больше не будет выпускать платные дополнения. Игру и дальше будут поддерживать при помощи патчей с правками в баланс и обновления сезонов.

Киберспортивные турниры также будут проводиться, поскольку недавно Blizzard передала управление соревнованиями ESL и DreamHack. Компания также продолжит поддерживать призовой фонд турниров еще на протяжении не менее трех лет.

По сообщению вице-президента компании Роба Брайденбекера, StarCraft остается одной из главных франшиз Blizzard. Именно поэтому забрасывать вселенную на чердак никто не собирается. Брайденбекер отметил, что отказавшись от активной поддержки, у команды разработчиков появятся силы для развития StarCraft в других направлениях.

Как сообщало издание "Комментарии", Blizzard перенесла выход дополнения к популярной игре.

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