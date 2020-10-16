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Компания Blizzard сворачивает поддержку знаменитой игры

StarCraft 2 будут дальше поддерживать при помощи патчей и обновления сезонов, но платные дополнения прекратятся

сегодня, 17:46
Автор:

Павел Зинченко

Герои старой эпохи продолжают нас покидать. На этот раз компания Blizzard объявила, что прекращает активную поддержку игры StarCraft 2. Об этом сообщает gagadget.

Компания Blizzard сворачивает поддержку знаменитой игры

StarCraft 2 теряет платные дополнения

Октябрь не станет временем прощания фанатов с StarCraft 2. Проект продолжит существовать, но Blizzard больше не будет выпускать платные дополнения. Игру и дальше будут поддерживать при помощи патчей с правками в баланс и обновления сезонов.

Киберспортивные турниры также будут проводиться, поскольку недавно Blizzard передала управление соревнованиями ESL и DreamHack. Компания также продолжит поддерживать призовой фонд турниров еще на протяжении не менее трех лет.

По сообщению вице-президента компании Роба Брайденбекера, StarCraft остается одной из главных франшиз Blizzard. Именно поэтому забрасывать вселенную на чердак никто не собирается. Брайденбекер отметил, что отказавшись от активной поддержки, у команды разработчиков появятся силы для развития StarCraft в других направлениях.

Как сообщало издание "Комментарии", Blizzard перенесла выход дополнения к популярной игре.


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