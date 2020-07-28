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Главная Новости IT игры Ничто не вечно: жизненный цикл игровых консолей существенно сократится
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Ничто не вечно: жизненный цикл игровых консолей существенно сократится

В домашних условиях приставки будут использоваться не более пяти лет

сегодня, 15:45
Автор:

Павел Зинченко
Ничто не вечно: жизненный цикл игровых консолей существенно сократится

После официального старта продаж в последнем квартале текущего года, новое поколение игровой консоли от Sony на протяжении ближайших пяти лет разойдется тиражом в размере, по меньшей мере, 120 млн устройств. К такому выводу пришли аналитики Digitimes Research отталкиваясь от информации, полученной в среде тайванских поставщиков компонентов. Прогнозируемый объем примерно в два раза превысит аналогичный показатель консоли Xbox Series X от Microsoft, начало продаж которой также намечено на конец 2020 года. Об этом сообщает издание КО. IT для бизнеса.
В целом, жизненный цикл игровых консолей для домашнего использования сократится с 6-7 лет до пяти лет, а PS5 за этот период способна выйти на поставки в размере 120-170 млн устройств. Для сравнения, вышедшая в широкую продажу в ноябре 2013 года Sony PS4 за аналогичный период добилась продаж в размере 110 млн устройств. В нынешнем году мировой рынок успеет освоить около 10 млн новых консолей от Sony.

Как сообщало издание "Комментарии", смартфоны превратились в ключи от автомобилей.


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