Ничто не вечно: жизненный цикл игровых консолей существенно сократится

После официального старта продаж в последнем квартале текущего года, новое поколение игровой консоли от Sony на протяжении ближайших пяти лет разойдется тиражом в размере, по меньшей мере, 120 млн устройств. К такому выводу пришли аналитики Digitimes Research отталкиваясь от информации, полученной в среде тайванских поставщиков компонентов. Прогнозируемый объем примерно в два раза превысит аналогичный показатель консоли Xbox Series X от Microsoft, начало продаж которой также намечено на конец 2020 года. Об этом сообщает издание КО. IT для бизнеса.

В целом, жизненный цикл игровых консолей для домашнего использования сократится с 6-7 лет до пяти лет, а PS5 за этот период способна выйти на поставки в размере 120-170 млн устройств. Для сравнения, вышедшая в широкую продажу в ноябре 2013 года Sony PS4 за аналогичный период добилась продаж в размере 110 млн устройств. В нынешнем году мировой рынок успеет освоить около 10 млн новых консолей от Sony.

Как сообщало издание "Комментарии", смартфоны превратились в ключи от автомобилей.



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