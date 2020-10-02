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Главная Новости IT игры Невероятный забег: Super Mario получит уникальную королевскую битву
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Невероятный забег: Super Mario получит уникальную королевскую битву

Убивать никого не прийдется, нужно лишь продержаться дольше всех

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания Nintendo выпустила эксклюзивную королевскую битву по вселенной знаменитой игры Mario, которая предназначена для гибридной игровой консоли Switch. Об этом сообщает информационный ресурс gagadget.

Невероятный забег: Super Mario получит уникальную королевскую битву

Super Mario Bros. 35 уже доступна в официальном игровом магазине Nintendo eShop для подписчиков сервиса Switch Online. В отличие от таких игр, как Fortnite или PUBG, стрелять игрокам ни в кого не придется. 35 игроков одновременно начинают забег в классической Super Mario Bros. с первого уровня. При этом на прохождение они получают лишь одну жизнь. Вся хитрость в том, что после смерти игрок попадает в приключение другого пользователя. Для победы необходимо просто продержаться дольше остальных.

Королевскую битву Super Mario Bros. 35 нарекли эксклюзивом Switch Online. На сегодняшний день известно, что проект пробудет в магазине до 31 марта 2021 года, поэтому у геймеров будет достаточно времени решить, заинтересованы ли они в таком соревновании.


Как сообщало издание "Комментарии", презентация Torchlight 3 пройдет в ближайшее время.


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