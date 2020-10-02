Невероятный забег: Super Mario получит уникальную королевскую битву

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Павел Зинченко
Компания Nintendo выпустила эксклюзивную королевскую битву по вселенной знаменитой игры Mario, которая предназначена для гибридной игровой консоли Switch. Об этом сообщает информационный ресурс gagadget.
Super Mario Bros. 35 уже доступна в официальном игровом магазине Nintendo eShop для подписчиков сервиса Switch Online. В отличие от таких игр, как Fortnite или PUBG, стрелять игрокам ни в кого не придется. 35 игроков одновременно начинают забег в классической Super Mario Bros. с первого уровня. При этом на прохождение они получают лишь одну жизнь. Вся хитрость в том, что после смерти игрок попадает в приключение другого пользователя. Для победы необходимо просто продержаться дольше остальных.
Королевскую битву Super Mario Bros. 35 нарекли эксклюзивом Switch Online. На сегодняшний день известно, что проект пробудет в магазине до 31 марта 2021 года, поэтому у геймеров будет достаточно времени решить, заинтересованы ли они в таком соревновании.
Как сообщало издание "Комментарии", презентация Torchlight 3 пройдет в ближайшее время.
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