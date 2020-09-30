Для игровых консолей и компьютеров: презентация Torchlight 3 пройдет в ближайшее время

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Павел Зинченко
Разработчики игры Torchlight 3 назвали дату ее релиза на игровых консолях PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах. Об этом сообщает издание gagadget.
Проект на протяжении нескольких месяцев пребывал в раннем доступе Steam. Там игру улучшали при активном содействии геймеров. Теперь же разработчики рассказали о релизе финальной версии. Уже 13 октября игра появится на PlayStation 4, Xbox One и PC, а позже в этом году окажется и на Nintendo Switch.
Финальная версия Torchlight 3 обойдется в 40 долларов, а геймеры, которые уже купили игру в Steam в период раннего доступа, автоматически получат возможность играть в полную версию. Генеральный директор Echtra Games Макс Шефер поделился своими мыслями по поводу разработки и презентации игры.
Сперва разработчики концентрировались на мультиплеере, но в конце концов Torchlight 3 стала сюжетным приключением с кооперативом до четырех человек. Геймеров ожидают новые подклассы, строительство фортов, миссии и многоуровневая система прогресса, а также старая добрая погоня за лутом и силой.
Как сообщало издание "Комментарии", модеры начали самостоятельную разработку ремейка популярной игры.
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