Netflix снимет сериал по мотивам популярной игры

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Павел Зинченко
Компания Netflix
сообщила, что адаптирует франшизу видеоигры Assassin’s Creed в сериал. Об этом
сообщает RadioTimes.
Netflix снимет сериал по Assassin’s Creed
Генеральный директор
Ubisoft Ив Гийемо объявил еще в 2016 году, что компания ведет переговоры с
Netflix о разработке нового сериала на основе франшизы Assassin’s Creed.
С момента своего
первого запуска в 2007 году франшиза Assassin’s Creed продала более 155
миллионов игр по всему миру, став одной из самых продаваемых серий в истории
видеоигр. Она была адаптирована в 2016 году как полнометражный фильм режиссера
Джастина Курзеля с Майклом Фассбендером в главной роли. В 2017 году Ubisoft
сообщила о своих планах по выпуску сериала Assassin’s Creed.
Предстоящий сериал — лишь один из многих совместных проектов Ubisoft и Netflix. В настоящее время компании работают над экранизацией The Division и аниме-сериалом, основанным на Splinter Cell, а также Netflix является домом для четырех серий мультсериала Ubisoft Rabbids Invasion.
Как сообщало издание "Комментарии", разработчики назвали дату выхода игры Assassin’s Creed Valhalla.
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