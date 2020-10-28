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Netflix снимет сериал по мотивам популярной игры

Сериал по Assassin’s Creed - это не первый совместный проект Ubisoft и Netflix

сегодня, 14:14
Автор:

Павел Зинченко

Компания Netflix сообщила, что адаптирует франшизу видеоигры Assassin’s Creed в сериал. Об этом сообщает RadioTimes.

Netflix снимет сериал по мотивам популярной игры

Netflix снимет сериал по Assassin’s Creed

Генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо объявил еще в 2016 году, что компания ведет переговоры с Netflix о разработке нового сериала на основе франшизы Assassin’s Creed.

С момента своего первого запуска в 2007 году франшиза Assassin’s Creed продала более 155 миллионов игр по всему миру, став одной из самых продаваемых серий в истории видеоигр. Она была адаптирована в 2016 году как полнометражный фильм режиссера Джастина Курзеля с Майклом Фассбендером в главной роли. В 2017 году Ubisoft сообщила о своих планах по выпуску сериала Assassin’s Creed.

"Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплотить в жизнь богатое, многослойное повествование, за которое так любим Assassin’s Creed. Благодаря захватывающим историческим мирам и огромной глобальной привлекательности как одной из самых продаваемых франшиз видеоигр всех времен, мы стремимся тщательно создавать эпические и захватывающие развлечения, основанные на этом отличном IP, и обеспечивать более глубокое погружение для фанатов по всему миру", — сказал Питер Фридландер, вице-президент по оригинальной серии Netflix

Предстоящий сериал — лишь один из многих совместных проектов Ubisoft и Netflix. В настоящее время компании работают над экранизацией The Division и аниме-сериалом, основанным на Splinter Cell, а также Netflix является домом для четырех серий мультсериала Ubisoft Rabbids Invasion.

Как сообщало издание "Комментарии", разработчики назвали дату выхода игры Assassin’s Creed Valhalla.


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