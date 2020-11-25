Мультиплеерный режим Red Dead Redemption 2 станет отдельной игрой

Хотя успех игры Red Dead Redemption 2 очевиден, ее мультиплеерная часть в лице Red Dead Online не повторила этот успех, как в свое время было с GTA Online. Поэтому разработчики из Rockstar решили привлечь больше геймеров, снизив порог вхождения в виртуальный Дикий Запад.

ФОТО: Coop-Land

Уже 1 декабря Red Dead Online станет доступна в виде отдельной игры в PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store и Steam. В начале продаж отдельную RDO будут продавать со скидкой в 75% за пять долларов, но после 15 февраля 2021 года разработчики повысят ценник до двадцати долларов.

На устройстве "отдельная" Red Dead Online будет занимать 123 ГБ. Судя по всему, геймеры будут скачивать полную версию игры, только с заблокированной кампанией. Кроме того, Rockstar оставит возможность докупить Red Dead Redemption 2.

Для игры в RDO на игровых консолях PlayStation 4 и Xbox One геймерам все также потребуются соответствующие подписки — PlayStationPlus или Xbox Live Gold.

Как сообщало издание "Комментарии", популярная игра возвращается на iPhone.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!