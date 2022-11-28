Microsoft раскрыла дату выхода игры GTA 6 в своем отчете

В отчете антимонопольного регулятора Соединенного Королевства Microsoft сообщила, что Grand Theft Auto VI выйдет в 2024 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание The Sun.



Microsoft раскрыла дату выхода игры GTA 6. Фото: из открытых источников

Компания Microsoft планирует приобрести мирового производителя видеоигр Activision Blizzard. Об этом было объявлено в начале 2022 года, а само соглашение должно быть завершено к середине 2023. Таким образом Microsoft сможет владеть Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch и другие. Общая сумма сделки составляет около 70 млрд. долларов.

Для согласования необходимой финансовой операции Microsoft отправила письмо в антимонопольный комитет, где заявила, что приобретение Activision Blizzard не нанесет значительный ущерб для конкуренции на рынке видеоигр. В письме также говорилось о выходе следующей части GTA 6.

"Ожидается, что долгожданная Grand Theft Auto VI выйдет в 2024 году", – пишут в письме от компании Microsoft.

Пока официально эту информацию не подтвердили ни у Microsoft , ни у Activision Blizzard .

Напомним, что предыдущая часть игровой франшизы GTA 5 вышла 9 лет назад, в 2013 году. Несмотря на то, что игра вышла почти десять лет назад, она по-прежнему имеет своих поклонников по всему миру.

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