Компания Treyarch обновила самое мощное оружие Call of Duty

Американская компания Treyarch представила первое обновление для Call of Duty: Black Ops Cold War, которое меняет характеристики самого сильного оружия в игре.

Обновления Call of Duty. ФОТО:

Над MP5 уже долгое время нависает проклятие "сломанной пушки". Почти в каждой игре серии этот "ствол" остается лучшим оружием благодаря скорострельности и дальности поражения. MP5 в Black Ops Cold War постигла та же участь. Прислушавшись к многочисленным отзывам геймеров, оружие "понерфили".

На своем официальном аккаунте в Twitter Treyarch сообщила, что разработчики уменьшили эффективность дальности поражения для MP5 и скорректировали отдачу. В целом MP5 останется таким же эффективным, но на ближних дистанциях.

Чрезмерная мощь MP5 раздражала многих, но не все игроки довольны обновлением. Есть и те, кто считает, что Treyarch должна была поднять мощность остального оружия, чтобы ускорить уничтожение юнитов. Другим же изменения показались слишком кардинальными, что заставит геймеров перейти на M16 или AUG, которые также являются одними из лучших в игре.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи Google Stadia получат интересную функцию.

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