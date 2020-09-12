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Главная Новости IT игры Компания Sony объявила дату презентации игровой консоли нового поколения
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Компания Sony объявила дату презентации игровой консоли нового поколения

В рамках специального мероприятия Sony геймеры узнают больше об игровой консоли PlayStation 5

сегодня, 23:00
Автор:

Павел Зинченко

Компания Sony объявила дату мероприятия, которое носит название PlayStation 5 Showcase. Оно пройдет 16 сентября. Об этом сообщает информационное издание Tekdeeps.

Компания Sony объявила дату презентации игровой консоли нового поколения

Во время этой презентации Sony расскажет новые подробности об игровой консоли следующего поколения и, скорее всего, сообщит о ценах, предварительном заказе и датах запуска. Microsoft собирается продавать консоли Xbox Series S и Series X по цене 299 и 499 долларов соответственно, поэтому Sony будет вынуждена строить свою ценовую стратегию, ориентируясь на действия своего основного конкурента.

В рамках PlayStation 5 Showcase также могут быть продемонстрированы новые игры от игровой студии Sony и различных сторонних разработчиков. Вполне вероятно, что наиболее интересные проекты будут эксклюзивными для игровой консоли PlayStation 5 и не появятся на приставках предыдущих поколений, чтобы не ограничивать спрос на новый продукт. Также Sony, вероятно, попытается перенести на PlayStation 5 как можно больше старых игр.

Как сообщало издание "Комментарии", PlayStation 5 может оказаться самой тяжелой игровой приставкой.


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