Компания Sony объявила дату презентации игровой консоли нового поколения

Компания Sony объявила дату мероприятия, которое носит название PlayStation 5 Showcase. Оно пройдет 16 сентября. Об этом сообщает информационное издание Tekdeeps.



Во время этой презентации Sony расскажет новые подробности об игровой консоли следующего поколения и, скорее всего, сообщит о ценах, предварительном заказе и датах запуска. Microsoft собирается продавать консоли Xbox Series S и Series X по цене 299 и 499 долларов соответственно, поэтому Sony будет вынуждена строить свою ценовую стратегию, ориентируясь на действия своего основного конкурента.

В рамках PlayStation 5 Showcase также могут быть продемонстрированы новые игры от игровой студии Sony и различных сторонних разработчиков. Вполне вероятно, что наиболее интересные проекты будут эксклюзивными для игровой консоли PlayStation 5 и не появятся на приставках предыдущих поколений, чтобы не ограничивать спрос на новый продукт. Также Sony, вероятно, попытается перенести на PlayStation 5 как можно больше старых игр.

Как сообщало издание "Комментарии", PlayStation 5 может оказаться самой тяжелой игровой приставкой.

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