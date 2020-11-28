Известный модный дом представит новую коллекцию с помощью видеоигры

Модный дом Balenciaga представит свою коллекцию осень / зима 2021 года в оригинальной видеоигре. Компания сообщила, что геймеры будут перемещаться по виртуальному миру, выполняя задания и встречаясь с персонажами, одетыми в новый дизайн лейбла.

ФОТО: Esquireme Middle East

Пандемия Covid-19 вызвала сдвиг в сфере того, как мировые модные бренды демонстрируют свои линии. В Afterworld: The Age of Tomorrow, которая выйдет 6 декабря, можно будет играть в веб-браузерах. Burberry представила свою последнюю коллекцию в сентябре через Twitch, а Gucci пригласила певца Гарри Стайлза помочь продемонстрировать свою последнюю коллекцию в мини-сериале из семи эпизодов.

В апреле бренд одежды 100 Thieves представил всю свою коллекцию уличной одежды в игре Animal Crossing: New Horizons для Nintendo Switch. А в прошлом месяце Balenciaga запустила на YouTube свою летнюю коллекцию 2021 года.

После изменения потребительских привычек в этом году Amazon предприняла шаги по привлечению покупателей модной роскоши на свой рынок, хотя опрос 2000 британских покупателей в начале этого месяца показал, что только 32% будут заинтересованы в покупке модной одежды через его онлайн-магазин Luxury Stores, согласно данным сайта Just Style.

Менеджер по маркетингу Энтони Блейкмор сказал, что усталость от работы в сети из-за пандемии заставила бренды разрабатывать новые способы заинтересовать потребителей. Майкл Брэнни, управляющий директор розничного продавца одежды Oh Polly, заявил, что бренды должны быть готовы к поддержанию этого нового уровня инноваций.

Как сообщало издание "Комментарии", известный американский предприниматель рассказал, когда закончится пандемия COVID-19.

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