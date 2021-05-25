Итальянка в 72 года основала свою киберкоманду - детали (Видео)



















Бывшая заместитель главы испанской Народной партии Селия Вильялобос решила основать собственную киберспортивную команду, которую назвала "Screen Wolves". Об этом женщина объявила в видеоролике на Youtube.

Женщина в 72 года создала собственную киберкоманду - подробности. Фото: cybersport.ru

Сейчас женщине 72 года. Однако она не изменяет своим увлечениям. Еще в 2015 году Селия Вильялобос покорила СМИ, играя на планшете во время заседания парламента. Тогда женщина увлекалась игрой Candy Crush. Она не отвлекалась от дела даже при обращении к парламентариям тогдашнего премьер-министра Мариано Рахоя.

"Годами я всегда была в центре внимания. Критика, подзуживание, упреки. Всю жизнь обозначено одним событием. Событием, которое почти заставила меня забыть, что мне нравится. Но знаете, что? Этому пришел конец. Время заявить о себе. Время начать игру", — сообщает Вильялобос в видео.

Пока о недавно созданной команде практически ничего не известно. Селия Вильялобос еще не раскрывала членов "Screen Wolves". Также не известно, в какие именно игры будут играть участники киберспортивной команды.





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