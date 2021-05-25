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Главная Новости IT игры Итальянка в 72 года основала свою киберкоманду - детали (Видео)
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Итальянка в 72 года основала свою киберкоманду - детали (Видео)

Испанский политик Селия Вильялобос собрала собственную киберспортивную команду

сегодня, 11:47
Автор:

Кириєнко Анна








Бывшая заместитель главы испанской Народной партии Селия Вильялобос решила основать собственную киберспортивную команду, которую назвала "Screen Wolves". Об этом женщина объявила в видеоролике на Youtube.

Итальянка в 72 года основала свою киберкоманду - детали (Видео)

Женщина в 72 года создала собственную киберкоманду - подробности. Фото: cybersport.ru

Сейчас женщине 72 года. Однако она не изменяет своим увлечениям. Еще в 2015 году Селия Вильялобос покорила СМИ, играя на планшете во время заседания парламента. Тогда женщина увлекалась игрой Candy Crush. Она не отвлекалась от дела даже при обращении к парламентариям тогдашнего премьер-министра Мариано Рахоя.

"Годами я всегда была в центре внимания. Критика, подзуживание, упреки. Всю жизнь обозначено одним событием. Событием, которое почти заставила меня забыть, что мне нравится. Но знаете, что? Этому пришел конец. Время заявить о себе. Время начать игру", — сообщает Вильялобос в видео.

Пока о недавно созданной команде практически ничего не известно. Селия Вильялобос еще не раскрывала членов "Screen Wolves". Также не известно, в какие именно игры будут играть участники киберспортивной команды.


Напомним, что компьютерные вирусы стали очень распространенной проблемой века технологий. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к файлам и личной информации. Компьютер может начать работать значительно медленнее или даже выйти из строя. Однако далеко не каждый пользователь может вовремя распознать вредоносную программу и устранить ее до того, как она нанесет непоправимый вред. Эксперты дали несколько простых советов, которые помогут вам быть более защищенными при работе с ПК. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pIthiUkfT4U
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