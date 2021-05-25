Итальянка в 72 года основала свою киберкоманду - детали (Видео)

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Кириєнко Анна
Бывшая заместитель главы испанской Народной партии Селия Вильялобос решила основать собственную киберспортивную команду, которую назвала "Screen Wolves". Об этом женщина объявила в видеоролике на Youtube.
Женщина в 72 года создала собственную киберкоманду - подробности. Фото: cybersport.ru
Сейчас женщине 72 года. Однако она не изменяет своим увлечениям. Еще в 2015 году Селия Вильялобос покорила СМИ, играя на планшете во время заседания парламента. Тогда женщина увлекалась игрой Candy Crush. Она не отвлекалась от дела даже при обращении к парламентариям тогдашнего премьер-министра Мариано Рахоя.
Пока о недавно созданной команде практически ничего не известно. Селия Вильялобос еще не раскрывала членов "Screen Wolves". Также не известно, в какие именно игры будут играть участники киберспортивной команды.
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