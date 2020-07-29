kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.07.2020

BTC/USD

10861.55

ETH/USD

313.96

LTC/USD

55.19

НБУ 29.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Игровую консоль нового поколения изготовят из золота
commentss НОВОСТИ Все новости

Игровую консоль нового поколения изготовят из золота

Будет изготовлено три игровые консоли из дорогих металлов - две из золота и одна из платины

сегодня, 02:40
Автор:

Павел Зинченко
Игровую консоль нового поколения изготовят из золота

В то время как Sony активно занимается разработкой консоли PlayStation 5, ее маркетингом, рекламой и другими важными вопросами, британская компания с громким названием Truly Exquisite ( “По-настоящему изысканная”) уже анонсировала свою собственную разработку. Основой для нее станет будущая приставка PS5. Изменять ее внешний вид или внутренние характеристики никто не станет. Вместо этого ее украсят чистым золотом и платиной, передает itechua.com.

Совсем недавно Truly Exquisite объявила на своем официальном сайте, что с выходом стандартной модели они выпустят доработанную золотую версию. Для разнообразия компания решила выпустить три различные оптимизации PlayStation 5: первая будет украшена самым чистым золотом из всех существующих – 24-каратным. Вторую покроют более утонченным материалом – платиной. Третью тоже "украсят золотом", однако в отличие от первой, уже 18-каратным.

Конечно, как большинство догадались, все без исключения аксессуары для консоли украсят таким же 24-каратным золотом с добавлением драгоценных камней. Цена на приставку и аксессуары к ним в золотом обрамлении неизвестна. До самого начала продаж PS5 компания цены не объявит, но, скорее всего, для тех, кто уже планирует покупку золотой консоли, это совсем не главное.

Как сообщало издание "Комментарии", PlayStation 5 может оказаться самой тяжелой игровой приставкой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!