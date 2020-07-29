Игровую консоль нового поколения изготовят из золота

В то время как Sony активно занимается разработкой консоли PlayStation 5, ее маркетингом, рекламой и другими важными вопросами, британская компания с громким названием Truly Exquisite ( “По-настоящему изысканная”) уже анонсировала свою собственную разработку. Основой для нее станет будущая приставка PS5. Изменять ее внешний вид или внутренние характеристики никто не станет. Вместо этого ее украсят чистым золотом и платиной, передает itechua.com.

Совсем недавно Truly Exquisite объявила на своем официальном сайте, что с выходом стандартной модели они выпустят доработанную золотую версию. Для разнообразия компания решила выпустить три различные оптимизации PlayStation 5: первая будет украшена самым чистым золотом из всех существующих – 24-каратным. Вторую покроют более утонченным материалом – платиной. Третью тоже "украсят золотом", однако в отличие от первой, уже 18-каратным.

Конечно, как большинство догадались, все без исключения аксессуары для консоли украсят таким же 24-каратным золотом с добавлением драгоценных камней. Цена на приставку и аксессуары к ним в золотом обрамлении неизвестна. До самого начала продаж PS5 компания цены не объявит, но, скорее всего, для тех, кто уже планирует покупку золотой консоли, это совсем не главное.

Как сообщало издание "Комментарии", PlayStation 5 может оказаться самой тяжелой игровой приставкой.

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