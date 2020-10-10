Игроки разбегаются: Marvel’s Avengers переживает не лучшие времена

Президент компании Square Enix, которая является разработчиком и издателем компьютерных игр, Йоске Масуда рассчитывал на большой успех, который ожидает игру Marvel’s Avengers от Crystal Dynamics. Но после релиза проетка что-то пошло не так. Об этом сообщает издание gagadget.

Геймеры покидают Marvel’s Avengers

Проблемы "Мстителей" начались сразу со дня выхода, когда геймеры столкнулись с багами и долгим подбором игроков. Через две недели после запуска разработчики выпустили патч с исправлением тысячи багов, но остановить отток геймеров от игры не удалось.

В то время, как на старте версии для ПК удалось собрать более 28 тысяч игроков, то теперь средний онлайн еле дотягивает до двух тысяч пользователей. В результате проблемы с матчмейкингом только усугубились. Некоторым геймерам и вовсе приходится ждать по 30 минут, чтобы найти соратников для выполнения задания.

По сообщениям Forbes, с похожими проблемами сталкиваются и игроки на PlayStation 4. Даже в ежедневных миссиях система подбора не может отыскать четверых участников для игры, отправляя двух пользователей на задание в компании героев под управлением искусственного интеллекта.

Все же Crystal Dynamics оптимистично настроены, и уверены в скором возвращении своей аудитории. Команда намеревается и дальше пополнять Marvel’s Avengers контентом, демонстрируя геймерам, что проект жив и развивается.

Как сообщало издание "Комментарии", геймеры смогут оценить Syberia: The World Before с помощью демо-версии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!