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Игра о Чернобыле появится на консолях нового поколения

Версию Chernobylite для ПК появилась в раннем доступе в Steam и GOG, теперь настала очередь консолей

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Научно-фантастический фильм ужасов Chernobylite был показан в начале 2019 года. После запуска кампании по сбору средств на Kickstarter разработчики The Farm 51 поместили версию для ПК в ранний доступ в Steam и GOG. 

Игра о Чернобыле появится на консолях нового поколения

Chernobylite появится на игровых консолях

Вчера авторы игры официально объявили, что Chernobylite появится на Xbox Series X и PlayStation 5, а также на консолях текущего поколения. Консольную версию выпустит польское издательство All In! Games. Об этом сообщает Al Khaleej Today.

Ожидается, что Chernobylite будет выпущен на игровых консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X / S в 2021 году. Игра стоит 12 долларов в Steam, но цена упала до 8,4 долларов в честь праздничной распродажи. Также был опубликован трейлер, показывающий реальный игровой процесс консольной версии Chernobylite.

Следует отметить, что хотя консоли следующего поколения получают новые подтвержденные игры еще до того, как они выйдут на рынок, нет ни одного проекта, который бы действительно впечатлял графикой совершенно нового уровня.


Как сообщало издание "Комментарии", игра Watch Dogs Legion получила первые отзывы критиков.


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